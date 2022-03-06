روسيا تطالب المدنيين بإخلاء منشآت الصناعات العسكرية بأوكرانيا

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وأشار كوناشينكوف على إنه "يجبر النظام القومي في كييف عمال صناعة الدفاع الأوكرانية على إصلاح المعدات المتضررة حتى يمكن إرسالها إلى مناطق القتال. وكجزء من هدف نزع السلاح في أوكرانيا، ستستهدف القوات المسلحة الروسية ضربات عالية الدقة على منشآت صناعة الدفاع الأوكراني، وعلى العمال في تلك المصانع أن يغادروها".

وتابع كوناشينكوف "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "بعض الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة".

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة "سو-34" دمرت منشأة عسكرية للقوميين الأوكرانيين بضربة جوية عالية الدقة.

ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق المقاتلة الروسية وهي تطلق صاروخ جو أرض، بنجاح وبدقة علية باتجاه الهدف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.