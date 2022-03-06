الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تطالب المدنيين بإخلاء منشآت الصناعات العسكرية بأوكرانيا

روسيا تطالب المدنيين بإخلاء منشآت الصناعات العسكرية بأوكرانيا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية ستستخدم أسلحة طويلة المدى عالية الدقة لضرب منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية، لذا يجب إجلاء العاملين هناك.

العالم ـ أوروبا

وأشار كوناشينكوف على إنه "يجبر النظام القومي في كييف عمال صناعة الدفاع الأوكرانية على إصلاح المعدات المتضررة حتى يمكن إرسالها إلى مناطق القتال. وكجزء من هدف نزع السلاح في أوكرانيا، ستستهدف القوات المسلحة الروسية ضربات عالية الدقة على منشآت صناعة الدفاع الأوكراني، وعلى العمال في تلك المصانع أن يغادروها".

وتابع كوناشينكوف "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "بعض الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة".

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة "سو-34" دمرت منشأة عسكرية للقوميين الأوكرانيين بضربة جوية عالية الدقة.

ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق المقاتلة الروسية وهي تطلق صاروخ جو أرض، بنجاح وبدقة علية باتجاه الهدف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

روابط ذات صلة

القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة

شاهد.. المقاتلات الأوكرانية المدمرة في مطار إيفانو فرانكيفسك العسكري

روسيا تعلن سيطرتها على مطار غوستوميل قرب كييف

القوات الروسية تسيطر على مطار عسكري قرب كييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الدولة الليبي يعلن عن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية

بلينكن: لدى الأوكرانيين خطط لن أخوض في تفاصيلها لضمان استمرارية الحكومة

محتجون يمنيون يغلقون منفذ الشحن الحدودي في المهرة

قرار الحكومة المصرية بشأن السياح الأوكرانيين يشعل مواقع التواصل!

أوليانوف: زيارة غروسي لإيران كانت ناجحة

مسؤول لبناني ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية