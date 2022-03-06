مؤتمر بغداد الدولي للمياه يتفق على مساعدة دول المصب للعراق لمواجهة أزمة المياه

العالم - العراق

وذكر وزير الموارد المائية في كلمة البيان الختامي، أن المؤتمر أوصى على دعم دول المصب العراق ومساعدته لمواجهه أزمة المياه والتغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة مبدأ تقاسم الضرر، وعدم رمي الملوثات في الأنهار، وتأسيس بنك إقليمي للموارد المائية، والتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق، وهناك تأييد من العديد من الدول والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في المضي في هذا المشروع الذي من المؤمل أن يكون كفيلا لمواجهه أزمة المياه في العراق.

وأكد وزير الموارد المائية، أن الحكومة العراقية حريصة على مواجهة ازمة المياه من خلال الورقة الخضراء، وعقد المؤتمرات الدولية، قائلا: اليوم نجحنا في هذا المؤتمر من خلال إيصال رسالة إلى العالم بأهمية التعاون بين الجميع، ومساعدة ودعم العراق في مواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية، لافتا إلى أن العراق في عام 2014، عانى كثيرا بسبب تدمير العصابات الإرهابية لعدد من السيطرات المركزية للمياه والسدود وتمكنت الوزارة من إعادة تأهيلها في حين كانت دول العالم تستعد لمواجهه التغيرات المناخية؛ ولهذا على المجتمع الدولي مساندة العراق من دون شروط لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأشار الحمداني، إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول لتطوير القطاع الإروائي وقدرات الموارد المائية، حيث ستسهم هذه المذكرات في دعم العراق دوليا لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية.

وقدم وزير الموارد المائية شكره العالي لكل من ساهم وشارك وحضر فعاليات المؤتمر، ولاسيما الجهات الداعمة للمؤتمر من منظمات دولية وشركات القطاع الخاص، إحساسا منهم بأهمية التغييرات المناخية وضرورة إطلاع الجميع على تأثيراتها التي بدأت تظهر بوضوح على العراق.

ونوه الوزير على أن يوم غدٍ الإثنين ستكون هناك جولة مع الضيوف والمنظمات الدولية لزيارة سدة الهندية المدرجة على لائحة التراث العالمي، لإيضاح دور الوزارة في المشاريع الإروائية.