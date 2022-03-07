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اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وكومنولث دومينيكا

اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وكومنولث دومينيكا
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

جرت في مقر وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم مراسم التوقيع على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وكومنولث دومينيكا.

العالم - سوريا

ووقع الاتفاق السفير بسام صباغ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والسفيرة لورين بانس روبيرتس المندوبة الدائمة لكومنولث دومينيكا لدى المنظمة الدولية.

وأكد السفير صباغ أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمثل فاتحة لإرساء تواصل وتعاون ثنائي متعدد الأوجه وللتنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية بينما أعربت السفيرة روبيرتس عن الأمل بأن يتم العمل على استكشاف جميع فرص التعاون الثنائي الممكنة وتطويرها في مختلف المجالات.

ويشير الاتفاق إلى الرغبة المشتركة للبلدين في التمسك بالمثل العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بشأن العلاقات الودية بين الدول الأعضاء والحرص على الالتزام بالمعايير العالية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وإقامة شراكات ثنائية للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة البلدين.

يذكر أن كومنولث دومينيكا استقلت عن بريطانيا في عام 1978 وأصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة في العام ذاته.

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