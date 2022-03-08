أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء .. 08 مارس 2022

اطلاعات

الوزير عبد اللهيان .. لن نسمح بتعرض المصالح الوطنية لتأثير أي جهة أجنبية .

آرمان ملي

مستقبل الإتفاق النووي بمفاوضات فيينا بين التأخير الأمريكي بإتخاذ القرار ومناورة الروس .

ايران

حجم الإتفاقيات النفطية مع شركات داخلية ودولية بستة أشهر تجاوز 15 مليار دولار.

جام جم

ظلال حمى الحرب بأوكرانيا تغطي البلدان الإسكندنافية وتزايد ميولها للإنضمام لحلف الناتو .

اعتماد

الحرب الأوكرانية تصبح مخيفة أكثر بقصف المناطق السكنية ومحاصرة المدن .

جوان

خسائر فادحة بصفوف التحالف السعودي ومرتزقته في الهجمات اليمنية على مواقع حدودية.

خراسان

هل هناك حرب أخرى في الطريق ؟ الصين تؤكد عزمها على إستعادة تايوان .

شرق

التنين الصيني يخرج من صمته إزاء الحرب بأوكرانيا معلنا إستعداده للتوسط لإنهائها .

رسالت

حركة حماس تثمن مقاطعة الكويت لمؤتمر بالبحرين يحضره الكيان الصهيوني .

همشهري

رافائل غروسي يصف مباحثاته بطهران حول البرنامج النووي الإيراني بالإيجابية والبناءة.

آفتاب يزد

روسيا تأخذ إحياء الإتفاق النووي كرهينة بطرحها شروطا بمسار مفاوضات فيينا .

كيهان

إلغاء الحظر عن النفط الإيراني لم يعد إمتيازا خاصا , فأمريكا هي التي باتت تحتاجه.

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

sd

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( الحرب الأوكرانية الروسية التي ستتغير ) ..

بعد مرور احد عشرة يوما على بدء الحرب الاوكرانية هنالك تساؤلات جدية عن الاتجاه الذي ستأخذه , فالمسالة هنا هي ان القوات الروسية تنفذ نفس اساليب وتكتيكات معارك الحرب العالمية الثانية التي لم تعد مجدية جدا في عصرنا الحالي الامر الذي ادى الى تاخير حسم روسيا لهذه الحرب رغم تفوقها العسكري الكبير.

( إن موسكو لم تأخذ بعين الإعتبار إحتمال مواجهة مقاومة أوكرانية قوية كما أخطأت في تقييم تأثير الموقف الغربي)

ان القوى الغربية تفادت دخول مواجهة ميدانية مباشرة مع روسيا باوكرانيا , وموسكو لم تخطئ في تقييمها هنا ولكن الغرب تحرك بشكل غير مسبوق لتضييق الخناق الاقتصادي والتجاري فيما يشبه الحرب الشاملة غير العسكرية على روسيا , كما فتح ترساناته امام الجيش الاوكراني لايجاد مقاومة فعالة حتى في حالة سقوط كييف. ان روسيا تواجه اليوم مأزقا في اوكرانيا قد لا ينتهي حتى في حالة انتصارها عسكريا , كما تواجه عزلة دولية متزايدة . والحرب الروسية احيت عمليا الروح القومية الاوكرانية ومشاعر العداء لروسيا وعلى عكس ما تريده موسكو بالضبط .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( بايدن وزيارة السعودية رغم إنتقادات بن سلمان له) ..

ليس هناك شك في ان العلاقات الامريكية السعودية تشهد اسوأ حالاتها منذ وصول بايدن للبيت الابيض لاكثر من سبب , ولكن يبدو ان الحرب الاوكرانية اوجدت اجواءا قد تدفع الطرفين لانتهاج مسار جديد ..

ان هناك عدم ثقة سعودية متزايد بواشنطن بالتزامن مع زيادة حاجة أمريكا والغرب للنفط السعودي بسبب الحرب بأوكرانيا.

فالغرب يريد الحد من استيراد الطاقة من روسيا لمعاقبتها وهنا يوجه انظاره للسعودية لسد اي نقص محتمل لامدادات الطاقة ولهذا السبب يدرس البيت الابيض جدول اعمال زيارة متوقعة لبايدن للرياض على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها ولي عهد السعودية لامريكا ولبايدن نفسه مؤخرا .

بن سلمان قال انه لايعير اية اهمية لرأي بايدن بشأنه ولا لما يدور في ذهن بايدن من افكار خاطئة على حد تعبيره .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في افتتاحيتها ( عقبة جديدة بطريق مفاوضات فيينا)

رمى وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حجرا كبيرة في طريق مفاوضات فيينا بعد ان تم تعبيد الطريق نسبيا امامها بشق الانفس لتقترب من تحقيق النتائج المرجوة .

لافروف طلب ضمانات من أمريكا بعدم تأثر مصالح روسيا مع إيران بالعقوبات المفروضة على روسيا بشأن أوكرانيا وذلك كشرط لموافقة روسيا على التوقيع على اتفاق بفيينا لاحياء الاتفاق النووي. وبالطبع رفضت امريكا كما هو متوقع لتواجه مفاوضات فيينا عقبة كأداء اخرى لاترتبط لا من قريب ولا من بعيد بالاتفاق النووي .

ان طرح روسيا لمثل هذا الشرط يعني ببساطة استخدام مفاوضات فيينا كورقة ضغط مقابل الغرب بشان اوكرانيا بغض النظر عما تسببه مثل هذه الحالة من تاثير سلبي عميق على مصالح ايران الوطنية .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول (هل سيتجه العالم نحو كارثة) ..

الحرب الروسية في اوكرانيا تسير ببطئ في ظل مقاومة الاوكرانيين وتدفق السلاح الغربي , ولكن الرئيس الروسي لن يتراجع في كل الأحوال عن موقفه وشروطه حتى ولو إستمرت الحرب لعام

فالتراجع سيكلفه حياته السياسية و سيضعف مكانة روسيا وقدراتها كقوة كبرى في المسرح الدولي , وكل هذا صحيح ولكن استمرار الحرب في ظل اتساع دائرة العقوبات الغربية قد يؤدي الى مضاعفات تحمل تهديدات جدية لا لروسيا وحدها بل للامن في العالم والى حد زيادة احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة نووية .

فالحرب الاوكرانية قد تمتد الى بلدان اوروبية كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي تثير , وهي بلدان تثير مواقفها غضب واستيار بوتين, ففي مثل هذه الحالة من المستبعد ان يستطيع الناتو تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا .

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( لا أحد يثق بأمريكا..)

قالت محافل مصرية ان القاهرة لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن ابرام اتفاق مع لبنان لتصدير الغاز المصري ما لم تحصل

على ضمانات اكيدة ومكتوبة من امريكا بعدم تعرض هذا المشروع لعقوبات قانون قيصر الامريكي ضد سوريا وعلى اعتبار ان انبوب الغاز المصري للبنان سيمر بسوريا .

إن هذا الموقف المصري المتحفظ يجسد مدى فقدان حلفاء وأصدقاء أمريكا ثقتهم بها بعد تنكرها للرئيس الأفغاني

وخروجها الذليل من افغانستان , كذلك ادارة ظهرها لحلفاء لها بالمنطقة ايضا .

وحسب هذه المحافل لم ترد واشنطن على الطلب المصري رسميا الا ان اوساط مقربة من البيت الابيض قالت ان تقديم مثل هذه الضمانات لمصر امر غير مطروح كما ان البيت الابيض يفضل حصول لبنان على الكهرباء من الاردن.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( المجلس لن يسمح بإتفاق على حساب المصالح الوطنية ..

دعت مجموعة كبيرة من نواب مجلس الشورى بعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة وتيرة مفاوضات فيينا وعلى ان يحضرها وزير الخارجية لتوضيح الصورة .

هؤلاء النواب يرون أنه لا ينبغي إبرام إتفاق يحمل أية شكوك بشأن عدم تناسبه مع هدف ضمان المصالح الوطنية

ولسان حال هؤلاء النواب يتحدث عن ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة الحذر من مناورات والاعيب القوى الغربية في مفاوضات فيينا .