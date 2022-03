'تعال لاقول لك كيف تكون حرة'.. يكتسح ترند لبنان

العالم - نبض السوشيال

لعل الحدث الاهم الذي تناوله الناشطون يوم امس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، هو تداعيات حدث تطفلي جرى داخل معرض بيروت للكتاب، حيث أقدمت مجموعة المرتزقة المعتدين على التهجّم على صور الفريق الشهيد قاسم سليماني التي كانت مرفوعة في جناح المودّة في معرض الكتاب في بيروت ضاربة عرض الحائط بكلّ قيم احترام الرأي الآخر.

وقد عُرف من المعتدين المدعو (ش. ب.) الذي يعمل ضمن إحدى جمعيات الـ(NGO) المموّلة من السفارة الأمريكية في عوكر، وذلك ما أكده مدير "دار المودة" للترجمة والتحقيق والنشر محمد ناصر الذي قال أن الدار يشارك في معرض بيروت للكتاب منذ العام 2015، ومنشوراته مرخّصة من قبل وزارة الإعلام وحاصلة على أرقام دولية"، موضحا أن "كل ما ننشره يحكي قصص الشهداء وفكر المقاومين وتحرير الأرض".

ولفت ناصر إلى "أننا سبق أن شاركنا بالكثير من المعارض العربية والعالمية ولم تثر مشاركتنا انزعاجًا من قبل أيّة جهة"، مضيفا أن "الدار شارك في معرض مسقط للكتاب ولم تلقَ منشوراتنا هذا الاستفزاز الذي حصل في بيروت".

ناصر أشار إلى أن "الحملة ضدنا بدأت منذ يوميْن على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن جاء شخصان واعتديا على الصورة المعلّقة ورواد الدار"، وقال إن "المعتدين حاولوا متابعة غوغائيتهم في الخارج لكن إدارة المعرض أوقفتهم عن ذلك".

وشدد ناصر على أن "صورة الحاج قاسم سليماني ستبقى معلّقة وأنشطتنا ستستمر بشكل طبيعي"، داعيا إلى الحضور إلى حلقة فكرية كانت ستقام اليوم (يوم أمس)، بالإضافة إلى لقاء آخر سيقام غدًا (اليوم الثلاثاء) حول الاقتصاد المقاوم.

وختم قائلا: "من يحاول التشويش على معرض التلاقي الثقافي هو "الغوغائي"، مؤكدًا أن "إدارة المعرض ممثلة بالنادي الثقافي العربي كانت متعاونة معنا ومنزعجة ممّا جرى وأكدت أنه سلوك لا يشبه العمل الثقافي بأيّ شكل".

نتابع الان اهم التغريدات التي صدح بها المغردون النشطاء اللبنانيون حول هذا الموضوع والمواضيع المهمة الاخرى ذات العلاقة حيث نبتدئ هذه الحلقة مع حساب الناشطة اللبنانية (لينا - Lina) التي نشرت فيديو عبارة عن مقطع من نشيد بحق الشهيد قاسم سليماني وغردت قائلة:

من لم يقرأ فيك جمال الحقيقة لن يهتدي إلى سكينة الروح إلا بعدصفع وجهه بكف التأديب ليستيقظ إلى معرفته بجهله

سليماني ليس كتاباً في معرض هومحتوى مايستحقّ أن نقرأه لنقترب منه????

أيها المساكين لاتعادوا هذا الطهر لأنه معيار لياقتكم????

#صورتك_ترعبهم

#سليماني_الروح

#دواعش_14_آذار

غربد حساب الناشط (كربلاء)

رحلوا وبقيت صورتك رعباً في قلوبهم

دام رعبك

#معرض الكتاب

#بيروت

#دواعش_١٤_اذار

#تعا_لقلك_كيف_بتكون_حرة

وحول وسم المهاجم #شفيق_بدر غرد الناشط اللبناني (احمد سرحان) قائلا:

شفيق بدر يلي كان اليوم بمعرض الكتاب ببيروت هو عضو مجموعة we help lebanon التابعة للسفارة الاميركية. #دواعش_١٤_اذار

ومن العراق غرد حساب الناشط (أصف) قائلا:

عنجد كف هل زلمه ثقيله تحيه من العراق لألو #تعا_لقلك_كيف_بتكون_حرة

وحول نفس وسم اسم المهاجم #شفيق_بدر ، قال حساب المغردة اللبنانية (زينب - Zainab):

صراحة مش حلوة المزح بالعيون

المرة الجاي ركزو على سنانو

#شفيق_بدر

تحت وسم (#تعا_لقلك_كيف_بتكون_حرة) نشر حساب المغرد اللبناني (إنه ليس أنا - It's Not Me) فيديو متداول عن الشخص الذي هاجم صورة الشهيد قاسم سليماني في معرض الكتاب في بيروت واصفا الفيديو بانه "تحفة فنية"قائلا:

@The Masterpiece ♥️

#تعا_لقلك_كيف_بتكون_حرة

نختتم هذه الحلقة من (نبض السوشيال)مع تغريدة لحساب الناشطة اللبنانية (ليالـ جرادي - Layal Jradi) التي وجهت تغريدتها لتعريف العميلة اللبنانية التي رافقت المهاجم شفيق بدر قائلة:

المدعوّ #شفيق_بدر صديق العميلة كيندا الخطيب، وهو عضو في مجموعة we help lebanon التابعة للسفارة الأميركية في عوكر. المَنطق يقول أنّ صديق العميل عميل.