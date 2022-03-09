سفيرة ايران بالامم المتحدة: إنجازاتنا في تمكين المرأة رائعة ولا يمكن إنكارها

العالم - ايران

وقالت ارشادي في كلمة القتها خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الثلاثاء عقد بعنوان "المرأة والسلام والأمن": ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ تأسيسها ولغاية الآن اولت الاهتمام دوما بالارتقاء بالمكانة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء والفتيات باعتباره ركنا اساسيا في رسم السياسات والتشريع والتخطيط الوطني.

واضافت: رغم اجراءات الحظر غير القانونية واللاانسانية الاميركية التي تترك تأثيرات وخيمة على تمويل وتنفيذ البرامج المرسومة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والقطاعات الخاصة بهدف تقدم وتمكين النساء، فقد حققت ايران منجزات باهرة في هذا المجال.

وأكدت ارشادي بان النساء يؤدين دورا لا ينكر في الارتقاء بالحوار والثقة بمسيرة السلام والامن وقالت: ان الحقيقة المعروفة هي ان تشجيع النساء على المشاركة في مسيرة السلام يعزز امكانية السلام وبالتالي فان مشاركة النساء في مسيرة السلام يعزز فاعلية المساعدات الانسانية ويزيد الحفاظ على المدنيين ويسرع الحل السياسي للخلافات وصون السلام طويل المد واعادة البناء الاقتصادي.

واشارت الى اوضاع النساء في المنطقة وقالت: مازلنا نشهد الدمار الناجم عن النزاعات المسلحة والتطرف العنيف والاحتلال الخارجي وكذلك الهجمات الارهابية التي تستهدف النساء والفتيات. السلام والامن المستديم انما يتحققان من خلال معالجة جذور تلك الامور.

وتابعت سفيرة ايران لدى المنظمة الدولية: ان النساء والفتيات الفلسطينيات مازلن يعانين بسبب عشرات العقود من الاحتلال وخرق حقوق الانسان وكذلك السياسات والاعمال الاستعمارية والتمييز العنصري الممارس من قبل الكيان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمنتهكة جميعها للقوانين الاساسية للحقوق الانسانية الدولية والقوانين الدولية لحقوق الانسان.

واكدت بان النزاع الطويل في اليمن ترك تأثيرا كارثيا على حقوق النساء في هذا البلد، واشارت الى اوضاع النساء في افغانستان وقالت: ان الاوضاع الراهنة في افغانستان اثرت بشدة على حقوق النساء الافغانيات ومن ضمنها حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية مثل حق الدراسة والعمل والمشاركة السياسية، حقوق النساء يجب ان تحفظ وينبغي على طالبان الاهتمام بمطلب المجتمع العالمي لحماية حقوق الانسان خاصة حقوق النساء.

واكدت سفيرة ومساعدة مندوب ايران لدى المنظمة الدولية على موقف ايران المبدئي وهو ان القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات تقع على عاتق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت: يتعين على مجلس الامن الدولي ان يبت في هذا الموضوع فقط حينما يكون مرتبطا بحفظ السلام والامن الدوليين بصورة مباشرة.