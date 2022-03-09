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إيرانيون: الثأر لدماء الشهداء مفصول تماما عن أي طاولة مفاوضات

الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

على تل أبيب أن تضبط ساعتها بتوقيت حرس الثورة الإسلامية، فالرد الإيراني على اغتيال الشهيدين الايرانيين بريف دمشق السوري آت وبقوة.

العالم - مراسلون

مطالبات شعبية إيرانية شددت على هذا الموضوع خلال مراسم توديع جثماني الشهيدين في العاصمة طهران.

وقال مواطن ايراني:"ودعنا جثماني الشهدين، ونحن نجدد العهد مع هذه الدماء على متابعة المسير الذي بدآه وعدم التراجع، نحن لم نعرف طعم الهزيمة منذ انتصار الثورة الإسلامية ولن نعرفها ان شاء الله".

واكد مواطن آخر:"يجب ان يتلقى الكيان الصهيوني صفعة يعرف من خلالها انه لا يجب أن يكرر هذه الاعتداءات".

رد رادع قاصم أراده الإيرانيون مؤكدين على أن الثأر لدماء الشهداء مفصول تماما عن أي طاولة مفاوضات، مشددين على ايمانهم بقدرة حرس الثورة التي أضحى العالم كله يعرفها ويتقن أبجديتها التي كتبت بلغة الاقتدار والثبات.

وقال مواطن:"دماء شهدائنا غالية وغير مطروحة للتفاوض أو المساومة، وهذه ما يجب ان يدركه كل العالم".

وقالت مواطنة:"كما قال قائد الثورة الإسلامية إن زمن اضرب واهرب ولى وسوف يتلقى الإسرائيليون صفعة كبيرة جراء هذا الاعتداء، ونحن نؤمن بقدرة حرس الثورة على الرد بقوة".

هذا و سيوارى جثمانا الشهيدين الثرى في مسقط رأسيهما.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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