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البحرية الإيرانية دمّرت مثلث التهديد والحظر والمؤامرات

البحرية الإيرانية دمّرت مثلث التهديد والحظر والمؤامرات
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

 قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني إن بحرية الجيش الإيراني تمكنت عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد، وتدمّر مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال تصريحات قائد سلاح البحر الإيراني، بمراسم تنصيب القائد الجديد لجامعة الإمام الخميني (رض) للعلوم البحرية، في مدينة نوشهر شمالي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأضاف الأدميرال إيراني أن القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأميركيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات.

وأكد ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في كافة الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران الإسلامية؛ مستدلا بالتوجيات الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله العظمى الخامنئي، وقال: كلما التزمنا بتعليمات سماحته، كلما استطعنا اجتياز التحديات بنجاح وشموخ.

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