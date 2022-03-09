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الجامعة العربية تعلن موقفها بشأن العملية الروسية في أوكرانيا

الجامعة العربية تعلن موقفها بشأن العملية الروسية في أوكرانيا
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة الدول العربية عن موقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خلال اجتماع المجلس الوزاري لأعضاء الجامعة اليوم الأربعاء.

العالم - أفريقيا

وقال الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن: "المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائما المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموما".

وتابع: "صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطا علينا جميعا، وسوف تحمل بعض شعوبنا قدرا من المعاناة، وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا".

وأوضح أبوالغيط: "نتمنى ونتطلع لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا، يوقف نزيف الصراع ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف، ويحفظ الحقوق ويلبي الشواغل التي يمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط".

وأكد أن: "بعض ما تطرحه الأزمة الأوكرانية علينا عاجل وداهم، ويقتضي التفكير والعمل في الأجل المنظور، فالتبعات الاقتصادية للأزمة ليست بخافية علينا جميعا، وسوف تعاني منطقتنا منها للأسف، وعلينا التفكير والعمل على إيجاد الوسائل والاستراتيجيات التي تجعل هذه المعاناة في حدها الأدنى".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

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