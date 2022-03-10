الصهاينة يعتدون على فلسطيني معوّق في حي الشيخ جراح

العالم – غياهب الكيان

ويلقي برنامج "غياهب الكيان" الضوء على إقدام شرطة الاحتلال الصهيونية على الاعتداء على محتفلين فلسطينيين بذكرى الاسراء والمعراج في القدس المحتلة، حيث أصابت طفلة فلسطينية،

وحول دلالات الاعتداء على المحتفلين بالمبعث النبوي الشريف في القدس المحتلة وتحسب الاحتلال لتداعيات ذلك عليه، أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه أن هنالك استهداف مبرمج وممنهج لمدينة القدس في البعد الاسلامي لها وهذا يتجلى من خلال ما حصل عندما كان الفلسطينيون يحيون مناسبة ذكرى الاسراء والمعراج وهي مرتبطة جذريا وجوهريا بقضية القدس وبمدينة القدس المقدسة.

وسلط البرنامج الضوء على مسلسل الاعتداءات الصهيونية والتي تطال ابناء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة اقدم جنود الاحتلال على الاعتداء على شاب فلسطيني معوق في الشارع بدون مبرر.

ويتناول البرنامج قصة اعتقال عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في التظاهرات التي انطلقت في الاراضي المحتلة عام 1948 نصرة للقدس خلال معركة سيف القدس بين الفلسطينيين والاحتلال.

كما يناقش البرنامج موضوع الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في الكيان لا تتوقف، بل تأخذ اشكالا مختلفة ومنها الاعتداء المباشر على سائقي الحافلات العمومية العائدة للفلسطينيين من قبل ركاب اسرائيليين.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان"، المعارك بين عصابات الجريمة المنظمة الصهيونية في كييان الاحتلال لا تتوقف حيث تشهد الاحياء في المدن المحتلة انفجارات متكررة في اطار التصفيات الجارية بين هذه العصابات.

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https://www.alalam.ir/news/6081093