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مصر وطاجيكستان توقعان عدة اتفاقيات بحضور السيسي وعلي رحمان

مصر وطاجيكستان توقعان عدة اتفاقيات بحضور السيسي وعلي رحمان
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان في قصر الاتحادية بمصر، حيث شهد الطرفان توقيع عدد من العقود الثنائية.

العالم - مصر

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيس: إن العلاقات مع طاجيكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل الخبرات و المعلومات بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الطاجيكي بقصر الاتحادية: "والنظر فى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي".

ووقع الجانبان مجموعة من الاتفاقيات، التي جاءت في مقدمتها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، واتفاق تعاون في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما تم توقيع اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم طاجيكستاني، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للكتب وهيئة الكتب الطاجيكستانية.

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