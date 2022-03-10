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خلال لقاء مع منسقة الأمم المتحدة بلبنان..

عون: لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 وإجراء الانتخابات بموعدها

عون: لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 وإجراء الانتخابات بموعدها
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

جدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه في قصر بعبدا، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا، التّأكيد على "التزام لبنان تنفيذ القرار 1701، ودعم عمل "اليونيفيل" بالتّنسيق مع الجيش اللبناني".

العالم ـ لبنان

وأكّد عون في لقائه مع جوانا رونيكا الّتي بحث معها في الخطوط العريضة للإحاطة الّتي تنوي تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي في 17 آذار، عن الأوضاع في لبنان وما يتعلّق بتنفيذ القرار 1701، "التزام لبنان العمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيّار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطّة التّعافي الاقتصادي والمالي".

ويترأّس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء الّتي دعا إلى عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 18 بندًا، أبرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات للدّراسة حول اعتماد آليّة مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) في الانتخابات النيابية للعام 2022، إضافةً إلى عرض وزارة العدل لتوصيات اللّجنة الوزاريّة المشكّلة للنّظر في موضوع مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرّض للسقوط، فضلًا عن عرض وزارة المهجرين لموضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

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