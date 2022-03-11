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ايران وبيلاروسيا تبحثان توطيد العلاقات

ايران وبيلاروسيا تبحثان توطيد العلاقات
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث السفير الايراني في بيلاروسيا سعيد ياري اليوم الجمعة مع رئيس برلمان فلاديمير اندريه تشينكو توطيد العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وأكد فلاديمير اندريه تشينكو، خلال اللقاء أن التكاتف والتعاون كفيل بالتغلب على الحظر الغربي، وفيما اشار الى العلاقات المتينة بين البلدين دعا الى ضرورة توطيدها على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية.

كما دعا الى انعقاد لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين في نسختها الخامسة عشر في أقرب فرصة، مشددا على ان التضامن بين البلدين يكفل التغلب على الحظر الغربي.

ولفت الجانبان الى ضرورة تسيير رحلات طيران مباشرة بين طهران ومينسك وإزالة العوائق المصرفية وتسهيل اصدار تأشيرات دخول للتجار والسياح بين البلدين.

وقدّم ياري، خلال اللقاء، دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لنظيره البيلاروسي لزيارة طهران.

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