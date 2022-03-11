الشيخ دعموش: لبنان لن يكون فريسة ‏للأطماع

العالم ـ لبنان
وأضاف الشيخ دعموش في خطبة الجمعة، نحن في حزب الله نخوض الانتخابات تحت شعار "باقون نحمي ونبني" لنحمي بلدنا من كل الذين يتربصون به وبخيراته وثرواته ونبني الدولة القوية العادلة الحرة المستقلة".
وقال: أن "الناس في هذه الانتخابات سيكونون أمام خيارين: خيار حماية لبنان وبناء الدولة وإنقاذ البلد من الانهيار الذي هو خيار المقاومة، وخيار آخر يكون بجعل لبنان تحت الوصاية الأمريكية وفرض التطبيع عليه وجره إلى الفتنة الداخلية، التي تسعى إليها جماعة أميركا في لبنان".
وأكد "أننا على يقين بأن أهلنا الشرفاء والأوفياء ومهما اشتدت الضغوط عليهم لتبديل خياراتهم، لن يكونوا إلا مع خيار المقاومة".
واعتبر سماحته أن "من يحمل مشروع "إسقاط المقاومة" هو في الحقيقة يحمل مشروع إسقاط لبنان القوي ورميه في الأحضان الإسرائيلية وجعله فريسة للأطماع الصهيونية"، مشددًا على أن "لبنان لن يكون كذلك، بل سيبقى قويا وعزيزا ومنيعا بجيشه وشعبه ومقاومته".
كما قال الشيخ دعموش: "طالما أن هناك شعبا واعيا وصابرا وثابتا ووفيا ومضحيا كشعبنا، لن يستطيع أحد أن يسقط المقاومة وما سيسقط هو أحلامكم وأوهامكم ومشروعكم وليس مشروع المقاومة".
وختم الشيخ دعموش قائلا إن "الرهان في مواجهة مشروع "إسقاط المقاومة" هو على مشاركة الناس وحضورهم الكثيف واصواتهم ومقاومتهم في هذه المعركة".