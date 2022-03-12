مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير 157 مليون دولار كمساعدات لنحو 3 ملايين نازح صومالي

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وقال المتحدث بوريس تشيشيركوف: إن ثلاثة مواسم من الجفاف الشديد في الصومال أدت إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماشية، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بحثا عن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء الصالح للشرب والمأوى .

وقد نزح أكثر من 17 ألف شخص في الأسبوع الأول من الشهر الجاري في منطقة الخليج الجنوبي من البلاد، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين نزحوا قبلهم في شهري يناير وفبراير من هذا العام .

وتوقعت المفوضية أن يتم تهجير نصف مليون صومالي قبل نهاية شهر مارس الجاري، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مطالبة بتوفير ١٥٧ مليون دولار أمريكي لمساعدة 2.9 مليون نازح صومالي خلال العام الجاري ، إضافة إلى 86 ألف لاجئ .