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ايران ضمن الدول الست القادرة على صنع أسلحة الليزر

ايران ضمن الدول الست القادرة على صنع أسلحة الليزر
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

تأتي الجمهورية الإسلامية الايرانية ضمن الدول الست القادرة على صنع أسلحة الليزر في العالم و"ساتب" هي الاسلحة الايرانية التي تعد من انجازات منظومة الدفاع الايرانية التي تعتمد على الليزر.

العالم - ایران

و "ساتب" هو إنجاز حققته صناعة الدفاع الايراني في مجال أسلحة الليزر، وهي المسؤولة عن حماية وحراسة الأماكن الحساسة والحيوية في البلد.

وتتميز ساتب بسرعتها العالية ضد الأهداف الجوية مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز كونها تتحرك بسرعة فائقة.
وصناعة اسلحة الليزر هي صناعة معقدة تحتاج الى التكنولوجيا المتطورة لذلك لم يتمكن سوى عدد قليل من دول العالم (6 دول) من صناعة هذه الاسلحة وتعد ايران ضمن الدول الست التي تمكنت من تصميم وتصنيع منظومة أسلحة الليزر للدفاع الجوي وكذالك للدفاع عن منشآتها الحيوية.

ويعد تصميم وانتاج المنظومات الدفاعية التي تعتمد على الليزر من الانجازات الهامة التي حققتها ايران خلال السنوات الاخيرة ومنها القذائف الليزرية التي تستخدم اشعة الليزر لاستهداف الاهداف الجوية وهذه القذائف تأتي ضمن المنظومة الدفاعية للبلاد.

ويشمل نظام الليزر أسلحة تركب على متن الطائرات، مرفقة بمعدات للتحكم الأرضي ورادارات من شأنها المساعدة على العثور على الأهداف.

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