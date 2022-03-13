ابراهيم السيد: العدو الإسرائيلي هوالمنزعج من سلاح المقاومة

العالم - لبنان

وخلال لقاءٍ سياسيّ نظّمه حزب الله في قاعة مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل شرق لبنان ، بحضور فعاليات وحشد من الأهالي، أضاف السيّد أنّ المقاومة التي صنعت الإنجازات الهائلة وجعلت الكلمة الأعلى في لبنان دائمًا للمقاومة وليست لـ "إسرائيل" تُرمى بالأكاذيب والأضاليل والسباب والشتائم.

السيد أمين السيد تطرّق إلى الأوضاع الداخليّة، مشيرًا إلى أنّ الدولة تنهار يومًا بعد يوم وقد وضعتنا في مقابل أزمات أكبر من حجمنا وقدراتنا وإمكاناتنا، مضيفاً بأنّ هناك بقية دولة ويجب أن نعمل من أجل رفع مستوى حضورها ومسؤوليتها قدر الإمكان.

وأكد أنّ الوضع الراهن يرتّب علينا مسؤولية كبيرة وأن نحضر لمساعدة أهلنا وتخفيف ما يمكن من أزمات عنهم ليس في إطار الانتخابات، ونحن لسنا كذلك، والناس عندنا ليست مادة انتخابية. وأضاف الوقوف والحضور عندكم لتخفيف معاناتكم هو من أوجب وأطهر وأعظم الواجبات وهذا حقكم، ولن نوفّر جهدًا لا بالسياسة ولا مع الدولة ولا بإمكانياتنا ولا بالاتصال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأيّ مجال من المجالات سواء المحروقات أو المواد الغذائيّة أو الطبيّة، ونحن قادرون وحاضرون لأن نمد يدنا إلى إخواننا وأصدقائنا من أجلكم لتبقى كرامتكم محفوظة ولن نبخل بأيّ إمكانية.

كما لفت إلى أنّه في بعض الأوقات ولنحصل على بعض الإمكانيات نستدين الأموال حتى نؤمّن بعض الحلول لبعض المشاكل، داعيًا في الختام إلى التعاون والتكافل بين الجميع واغتنام فرصة قضاء حوائج الناس قربة إلى الله تعالى لنقطع هذه المرحلة الصعبة التي يُراد منها النيل من المقاومة.