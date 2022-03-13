'الإمارات' تطمع في صيد السمك من الماء العكر بليبيا!

العالم - ليبيا

وذكرت الصحيفة "الخليج" الإماراتية -في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "وضع ليبي دقيق"- أن تسلم الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا مهامها في طرابلس بطريقة حضارية وسلسة من شأنه أن يعزز الضمانات بأن العملية السياسية ستمضي في طريقها السلمي محتكمة إلى القوانين المتفق عليها.

وأشارت إلى أن الجهود الدبلوماسية تكثفت وتسارعت في الساعات الأخيرة، وبذلت بعثات وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية جهودا كبيرة لنزع فتيل صدام مسلح في طرابلس، بعدما شهدت حشوداً عسكرية أثارت كوابيس الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

وأوضحت أن معركة ليبيا الحالية لن تكون سهلة، فالبلاد تمر بمنعطف يستوجب العبور بسلام، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، الجهة التشريعية الأصلية، تواجهها استحقاقات ضخمة على كل المستويات، أهمها العمل مع الجهات التشريعية لإنجاز القوانين الانتخابية الجديدة، وضبط الدستور وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذه العملية المصيرية التي ينتظرها الليبيون والأطراف الإقليمية والدولية لطي الصفحات المظلمة، وبدء عهد جديد يكون أفضل إذا كانت النوايا مخلصة والغايات نزيهة.