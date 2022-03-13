البرلمان الايراني يؤكد على تطوير الصناعة النووية في البلاد

العالم - ايران

عقد مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاحد جلسة غير علنية بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي الذي قدم خلال هذه الجلسة المغلقة شرحا لنواب الشعب حول الاعمال التي تقوم بها هذه المنظمة قبل أن تجري مناقشة مسار المفاوضات في فيينا حول رفع الحظر عن ايران وزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة إلى البلاد.

وقال عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الايراني علي رضا سليمي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الفارس اليوم الاحد، في معرض اشارته إلى جلسة البرلمان المغلقة صباح اليوم، تم خلال الجلسة المغلقة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية صباح اليوم مناقشة عدة مواضيع هامة.

واضاف، في هذه الجلسة أكد جميع نواب الشعب على إزالة جميع انواع الحظر المفروض على ايران ودعوا منظمة الطاقة الذرية الايرانية إلى مواصلة ابحاثها وتطويرها للصناعة النووية وكذلك الحفاظ على السلسلة النووية في البلاد.

وتابع ، القضية المهمة التي تم مناقشتها في هذه الجلسة هي مسألة الضمانات في المفاوضات النووية التي يجب أن يأخذها الفريق الايراني من باقي الأطراف المفاوضة .

واوضح سليمي، ايران تعمل بكل استقلالية وتريد تحقيق مصالحها في كل الأحوال ولا تتأثر قراراتها بمواقف الدول الاخرى ونهجها مستقل تماما في مفاوضات فيينا.