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الكويت تطالب السعودية بالسماح لـ'البدون' بأداء العمرة

الكويت تطالب السعودية بالسماح لـ'البدون' بأداء العمرة
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الأوقاف الكويتية، السلطات السعودية، بإيجاد آلية لتمكين فئة غير محددي الجنسية (البدون)، لأداء مناسك العمرة.

العالم - الكويت

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن "الأوقاف" الكويتية عقدت اجتماعاً مع نظيرتها الخارجية؛ لبحث تمكين "البدون" من العمرة.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الكويتية بانتظار رد نظيرتها السعودية على طلب "عُمرة البدون".

و"البدون" أو غير محددي الجنسية هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول. ومعظمهم يخدم في سلكي الجيش والشرطة قبل غزو الكويت.

وقدّر عددهم قبل غزو العراق للكويت عام 1990 بما بين 220 ألفاً و350 ألفاً، لكن هذا العدد تقلص لاحقاً (حتى عام 2010) إلى ما بين 95 ألفاً و110 آلاف.

ويُقسّم "البدون" في الكويت إلى مجموعتين، الأولى هم "عديمو الجنسية القانونيون" وأصحابها لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى.

أما المجموعة الثانية فهم "عديمو الجنسية الفعليون"، وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى، بحسب الحكومة.

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الكويت تطالب السعودية بالسماح لـ'البدون' بأداء العمرة

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