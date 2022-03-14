العملية العسكرية الروسية في يومها التاسع عشر ..لحظة بلحظة..

العالم ـ أوروبا

وبدأت المفاوضات صباح الإثنين، وجرت بين وفدي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

الى ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن "جميع خطط روسيا لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".

وقال بيسكوف للصحفيين: "القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة، وتضرب فقط مرافق البنية التحتية للمعلومات العسكرية، وسيتم تنفيذ جميع خطط القيادة الروسية بالكامل في غضون الإطار الزمني الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا".

وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين يعلن عن الموعد المتوقع أو المخطط له لانتهاء العملية الخاصة لحماية دونباس بقوله: "لا، لم يتم الإعلان عن ذلك". "وزارة الدفاع، بينما تضمن أقصى درجات الأمن للسكان المدنيين، لا تستبعد إمكانية وضع المدن الكبرى تحت السيطرة الكاملة، بعد أن أصبحت اليوم مطوقة عمليًا، باستثناء المناطق المستخدمة للإجلاء لأسباب إنسانية".

وعلق بيسكوف على تصريحات المسؤولين الغربيين عن "خيبة أمل بوتين": "أحيطت موسكو علما بالتصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، سوليفان وبوريل، التي قيل إن بوتين يشعر بخيبة أمل لأن قواته لا تتحرك إلى الأمام كما كان يعتقد في المدن، بما في ذلك كييف".

وتابع: "يبدو أن المذكورين يدفعون روسيا لاقتحام المدن الأوكرانية الكبرى، من أجل تحميل بلادنا مسؤولية قتل المدنيين، نعتقد أن مثل هذا الموقف استفزازي".

وفيما يلي أحدث التطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سياسيا وميدانيا..

ـ تاس عن الدفاع الروسية: الصاروخ الذي استهدف دونيتسك كان يحمل ذخائر عنقودية وأطلق بموافقة القيادة الأوكرانية

ـ وزارة الدفاع الروسية: الهدف من الضربة الأوكرانية على دونيتسك كان قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين

ـ نوفوستي: القوات الأوكرانية تقصف محطة السكة الحديد في ياسينوفاتايا بدونيتسك

ـ زيلنسكي: سنوحد قوتنا لإعادة بناء بلادنا واستعادة الحياة في أوكرانيا

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