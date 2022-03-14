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الصين تنفي مزاعم أمريكية بشأن طلب روسيا مساعدات عسكرية منها

الصين تنفي مزاعم أمريكية بشأن طلب روسيا مساعدات عسكرية منها
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، إن "التقارير التي تفيد بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي معلومات مضللة".

العالم ـ أسيا والباسفيك

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية لدعم عمليتها في أوكرانيا، مما أثار مخاوف من أن بكين قد تقوض جهود الغرب لمساعدة كييف".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، ردا على التقرير في إفادة صحفية إن "التقارير ذات الصلة هي معلومات مضللة".

وأضاف أن "أمريكا تنشر مؤخرا معلومات مضللة ضد الصين بشأن القضية الأوكرانية بنوايا سيئة، مشيرا إلى أن الصين تلعب دورا بناء في تسهيل المفاوضات وإيجاد حل سلمي".

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