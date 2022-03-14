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التحاق العشرات بعمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

التحاق العشرات بعمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

مع استمرار مراكز التسوية في مدينة دير الزور ودير حافر وتل عرن بريف حلب والسبخة بريف الرقة فتح أبوابها أمام أبناء هذه المناطق يتواصل يومياً التحاق العشرات بها من السوريين المطلوبين والعسكريين المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية تمهيداً لانطلاقة جديدة في كنف الدولة التي تحتضن جميع أبنائها.

العالم - سوريا

ففي مدينة دير الزور تواصلت في صالة العامل عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة حيث أعرب عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم ودعوا جميع المطلوبين للالتحاق بهذه التسوية.

وفي ريف حلب تستمر تسوية أوضاع المطلوبين ضمن مراكز التسوية التي تم افتتاحها في دير حافر وتل عرن وسط أجواء من الارتياح والإجراءات الميسرة التي أشاد بها كل من انضم للتسوية اليوم مؤكدين أنها فرصة للعودة من جديد وفتح صفحة جديدة عنوانها البناء وإعادة الإعمار.

كما استمرت أيضاً في بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي عمليات تسوية أوضاع العشرات ضمن مركز التسوية الذي تم افتتاحه في البلدة.

وتتواصل في صالة العامل بدير الزور وريفي الرقة وحلب عمليات تسوية الأوضاع لإتاحة الفرصة أمام كل المشمولين بها.

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