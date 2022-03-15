هاشتاغ 'الانتخابات اللبنانية' في آخر يوم للترشيح..

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على التغريدات التي تهتم بالانتخابات اللبنانية حيث من المقرر ان يقفل اليوم الثلاثاء باب الترشيح لهذه الانتخابات في لبنان.

صحيفة الجمهورية كتبت عملياً، بات في الامكان القول إنّ ساعة الجد قد اقتربت، وفترة العشرين يوما المحددة لتركيب اللوائح هي الاصعب بالنسبة الى شريحة كبيرة من المرشّحين غير الحزبيين، ومن بينهم بالتأكيد من سيُسعفه حظّه بالانضمام الى إحدى اللوائح، ومن بينهم كثر ممّن سيُخذَلون ويجدون انفسهم خارج اللوائح، فيخرجون تلقائياً من المعركة، ويُخرِجون معهم ما اطلقوه من شعارات وعناوين كبرى على مدى اشهر طويلة.

إذا ما نظرنا الى سطح المشهد الانتخابي، وكذلك الى مواقف الاحزاب والقوى المتصارعة، يتبين جلياً ان كل طرف يدّعي الربح المسبق والحاسم في انتخابات ايار. وهذا الادعاء قد حكم هذا المشهد منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، عبر العناوين الكبرى التي اثيرت فيها، وشكّلت وقوداً للحراكات التي تلتها. ولكن ما هو على السطح من مبالغات، تُناقضه الوقائع الموضوعية والاحجام الحقيقية لكل طرف على ارض الواقع.

ساعات قليلة تفصل لبنان عن انتهاء مهلة تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية لأسمائهم في وزارة الداخلية والبلديات، وبعدها تكون مهلة عشرين يومًا للانسحاب.

وكان البارز أمس إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشح، كما أعلن الرئيس نبيه بري أسماء مرشحي حركة أمل، في حين أن فؤاد السنيورة سيخوض الانتخابات في بيروت بمخالفة واضحة لقرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.

وكتبت صحيفة اللواء الى الانتخابات سرّ، حيث بات كل شيء تحت عنوان العد التنازلي الذي بدأ اليوم بالرقم 60 يوماً عن الموعد الفاصل، وفي الانتخابات ثلاثة أحداث، الأول إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن 17 مرشحا لكتلة التنمية والتحرير.

قالت مصادر معنية بالملف الانتخابي إنهم عمليا 17 نائباً، يحاكي وضعهم وضع المرشحين الـ13 الذين أعلن ترشيحهم حزب الله، ليكون حاصل الكتلتين 30 نائباً في اليد، يضاف اليهم لتكوين الثلث المعطل اللازم للتحكم نصاب الانتخابات الرئاسية 13 نائباً مضموني الفوز من بين مرشحي التيار الوطني الحر العشرين، ويصير السباق نحو نيل الأغلبية مفتوحاً ويحتاج الى 22 مقعداً يبدو أن 20 منها مضمون، بينما يبدو رقم الـ 30 نائباً هو الرقم المضمون لثلاثي حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي وتشكيلات المجتمع المدني، والسباق لضمان الثلث المعطل لنصاب الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى 13 مقعداً تتساوى احتمالات نيلها مع احتمالات الفشل في بلوغها.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها اللبنانيون تحت وسمي #انتخابات_2022 و #الانتخابات_النيابية حيث غرد حساب (ميغافون - Megaphone) قائلا:

قبل يوم من إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابيّة، أعلن رئيس #الحكومة #نجيب_ميقاتي المباشرة بدفع مساعدات نقدية للعائلات الأكثر حاجةً ضمن برنامج «أمان» المموَّل من #البنك_الدولي. ./1 #انتخابات_2022 #الانتخابات_النيابية #لبنان

وفي السياق غرد حساب الناشطة اللبنانية (ياسمين فاطمة - yasmin fatima) قائلا:

الانتخابات بالنسبة لنا تصويت على مقدار حبنا وحفظنا لنهج الشهداء وسلاح المقاومة ...أما بناء الوطن فجميعنا نعلم أنه لن يبنى على التصالح مع العدو الاسرائيلي #الانتخابات_النيابية

أما حساب موقع (نداء الوطن - Nidaa Al Watan) اللبناني فقد غرد قائلا:

يقفل باب الترشيحات لـ #الانتخابات_النيابية اليوم وتبدأ مرحلة تشكيل اللوائح، وتُعِد الأحزاب العدة لخوض السباق بأسماء وشخصيات منها ما يلقى قبولاً، وبعضها يواجه بمعارضة ورفض، وما بين الأمرين تبقي بعض الأطراف السياسية أسماء مرشحيها سراً حتى الربع الساعة الأخير

حساب الناشطة اللبنانية (يمنى شيري - Youmna Sherry) قالت في تدوينتها:

لما كتار من أصحابنا وغير أصحابنا اللي جمعتن ووحّدتن ١٧ت تفرّقن الترشيحات الإنتخابية بتعرف إنو عقدة الكرسي عقدة جينيّة ! شي كتير بيزعّل ! #الانتخابات_النيابية #لبنان

نقلت صحيفة (السهم) اللبنانية المتخصصة بالشأنين الاقتصادي والسياسي العربي، ولديها اتفاق صناعة المحتوى مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نقلت تساؤلا عن السيدة منى صليبا المذيعة والمراسلة الاولي ومقدمة الاخبار في (إم تي في)، قالت فيه:

#منى_صليبا تكتب: السنيورة حصل من #السعودية على الغطاء والمظلة والمباركة لينطلق • من سيترأس اللائحة المدعومة من #السنيورة؟!

قال حساب (قناة الجديد - @ALJADEEDNEWS) في خبر عاجل:

#عاجل - بالأسماء- الرئيس #نبيه_بري يعلن عن لائحة مرشحي كتلة #التنمية_والتحرير في #الانتخابات_النيابية

كما قال حساب المغرد اللبناني (محمد قاسم - mohamad kassim) في تغريدته:

دعت #كتلة_التنمية_والتحرير، السلطات القضائية المضي بالتحقيقات حتى النهاية للوصول الى الحقيقة بعيدا عن اي ضغط إعلامي وسياسي وانزال القصاص العادل في كل من يثبت تورطه في هذه الفاجعة، سواء كان متسببا او مهملا او متواطئا وفي اي موقع كان

ونختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب موقع (جنوبية - Janoubia) الذي غرد قائلا:

#السنيورة وصل إلى حائط مسدود، وجعجع ومعركة الوجود #الانتخابات_النيابية #نجيب_ميقاتي #جنوبية #janoubia