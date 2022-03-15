الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية تسجل 117 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 117 حالة وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الثلاثاء 15 آذار/مارس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و180 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 آلاف و223 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و130 الفا و129 شخصا.

وأضافت أن الفين و531 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و791 الفا و854 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و393 الفا و373 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2022

الجيش السوري يشتبك مع مجموعات مسلحة في ريف درعا

هاشتاغ 'الانتخابات اللبنانية' في آخر يوم للترشيح..

الصحة الإيرانية تسجل 117 حالة وفاة جديدة بكورونا

شركة أمريكية تعلن تجنيد مرتزقة لأوكرانيا