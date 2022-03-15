الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
١٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا وإيران تعدان وثائق جديدة تضمن الجودة العالية للشراكة بينهما

روسيا وإيران تعدان وثائق جديدة تضمن الجودة العالية للشراكة بينهما
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وإيران تعملان على إعداد وثائق جديدة من شأنها أن تؤكد الجودة العالية للشراكة بين البلدين.

العالم - ایران

جاء تصريح لافروف في مستهل الاجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء في موسكو.

وقال لافروف إن روسيا تقدر موقف إيران الموضوعي بشأن أحداث أوكرانيا.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ينمو بشكل مضطرد، على الرغم من تأثير العوامل الخارجية.

وأشار لافروف إلى أنه ينوي أن يبحث مع نظيره الإيراني مواصلة تنسيق الإجراءات بشأن التسوية السورية والأزمات الأخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى الوضع في أفغانستان.

من جانبه، قال عبداللهيان: "اليوم من المهم للغاية إجراء محادثات حول الأحداث في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وسوريا، فضلا عن قضايا أخرى في الساحة الدولية".

وأضاف: "بغض النظر عما يحدث في الساحة الدولية، فإن تطوير العلاقات مع جارتنا روسيا يحظى بأهمية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية".

روابط ذات صلة

لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي

عبداللهيان : لابد من ازالة جذور الازمة الاوكرانية عبر الطرق الدبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المرجع الديني آيةالله علوي جرجاني في ذمة الله

روسيا وإيران تعدان وثائق جديدة تضمن الجودة العالية للشراكة بينهما

لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2022

الجيش السوري يشتبك مع مجموعات مسلحة في ريف درعا

هاشتاغ 'الانتخابات اللبنانية' في آخر يوم للترشيح..