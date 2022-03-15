الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-03-2022

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-03-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحادية العراقية تصدر توضيحا بشأن لجنة تحقيق بقضايا الفساد

الفصائل الفلسطينية: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة

إثيوبيا.. حزب آبي أحمد الحاكم يفصل أكثر من 2500 من كبار الأعضاء

اعتبارًا من 23 يونيو.."طيران الإمارات" تسير رحلات يومية إلى تل أبيب

الحكومة العراقية تتخذ اجراءا عاجلا لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار

استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار