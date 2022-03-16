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إيران ترفع سعر تصدير النفط للمشترين الآسيويين

إيران ترفع سعر تصدير النفط للمشترين الآسيويين
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية عن زيادة سعر تصدير النفط للمشترين الآسيويين لشهر أبريل/نيسان القادم.

العالم إيران

وبيّن مدير الشوؤن الدولية بشركة النفط الوطنية في تصريح اليوم الإربعاء، أن القيمة المحددة من قبل الشركة لخامات الخفيف والثقيل و"فروزان" للبيع في شهر أبريل/نيسان ستزداد بالترتيب 4.7 و3.65 و3.75 دولار للبرميل، أعلى من متوسط سعر نفط عمان /دبي.

بذلك فان سعر الخام الخفيف الإيراني في إبريل/نيسان 2022 قد زاد من تسعيرة شهر مارس/آذار الجاري، بواقع 2.05 دولار والخام الثقيل 1.95 دولار وخام " فروزان" 2.05 دولار.

يشار أن المرجعية السعرية في غرب آسيا، تسعيرة خام دبي/عمان فيما تسعر إيران مبيعات النفط الخفيف والثقيل و"فروزان" و"سروش" في سوق شمال غرب أوروبا وجنوب أفريقيا والبحر المتوسط أقل من سعر خام برنت.

يشار أن بحسب أحدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" المنشور أمس الثلاثاء، أن إنتاج النفط الإيراني في شهر فبراير/شباط 2022 ارتفع 44 ألفا إلى 2.546 مليون برميل.

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