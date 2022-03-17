سوريا: على اليونسكو الالتزام بموقف دون تحيز أوتمييز من الأزمة الأوكرانية

العالم - سوريا

وقالت مندوب سوريا الدائم لدى اليونيسكو السفيرة لمياء شكور، في مداخلة أمام اجتماع للمنظمة حول الوضع الراهن في أوكرانيا في مختلف مجالات اليونيسكو، إلى أن سوريا تأسف بأن مشروع القرار المقترح حول الوضع الراهن في أوكرانيا "لم يرق إلى تعزيز مساعي الحوار والتفاوض لا بل إنه يقلص مساحات التسوية الفورية الممكنة كما إنه يطوق سبل درء تداعيات الأزمة الأوكرانية في الآجال القريبة".

وأوضحت أنه في حال تم اعتماد القرار فإن ذلك سؤدي إلى تأجيج النزاعات "ويحول دون تمكين اليونيسكو من اتخاذ التدابير السريعة لتلبية الاحتياجات الناشئة عن تضرر مجالات اختصاصها في أوكرانيا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وشددت شكور على ضرورة اتخاذ موقف موحد لتبني التعديل المقدم من الاتحاد الروسي وترحيب سوريا أيضاً بالتعديل المقدم من السنغال، مؤكدة على أن سوريا تطالب منظمة اليونيسكو "بالوقوف على مجريات الأحداث الراهنة في أوكرانيا دون انتقائية ودون تحيز أو تمييز ومطالبتها أيضاً المجلس التنفيذي أن يظل نبراساً للسلام لأن اليونيسكو التي ولدت في أتون الحرب العالمية الثانية تقف اليوم أمام منعطف تاريخي لولادة عالمنا الجديد"، مشيرة إلى أن "سوريا تستنكر المحاولات البائسة للاستقطاب الانتهازي الذي تشهده المنظمة حيال الأحداث الجارية في أوكرانيا".

ونوهت شكور إلى أن سوريا مستمرة منذ عام 2011 في محاربة الإرهاب وصون القرار الوطني السياسي "والعمل على تجاوز تداعيات الإجراءات الاقتصادية الغربية غير الشرعية بالاعتماد الذاتي على مقدراتها وطاقاتها وإعادة إحياء وصون الهوية الثقافية والتراث الثقافي المادي واللامادي ومتابعة العملية التربوية والتعليمية والعمل على تحرير كل شبر من أرضها من الاحتلال بما فيها الجولان السوري المحتل".