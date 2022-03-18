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شاهد.. رؤية المراقبين الاوروبيين لنتائج مباحثات فيينا

الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي، يحيى حرب ان المراقبيين الاوروبيين يتفاءلون بنسبة 60 بالمئة بنجاح مباحثات فيينا وبانها ستؤول الى اتفاق قريب.

العالم - خاص بالعالم

واوضح حرب في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث" أن، تسديد الديون الربطانية لايران يؤشر الى ميل الادارة الاميركية الى اراحة ملف الاتفاق النووي الايراني، مشيرا الى ان هذا المؤشر ليس حاسما بالنسبة الى نية واشنطن لاحياء الاتفاق النووي.

واشار الباحث السياسي، ان الولايات المتحدة الاميركية تمر في ازمة حاليا، حيث انها لو تقدمت الى الامام تقع في مشكلة وان رجعت الى الوراء تقع في مشكلة، حيث انها ان رفعت العقوبات عن ايران فانها ستعلن افلاس هيمنتها الامبريالية للعلن، وان ابقت العقوبات ستتحمل اعباء ومشاكل جديدة في المنطقة بما لهذه العقوبات من تداعيات، موكدا على ان اميركا تميل الى الوصول الى اتفاق نووي قريب ولكن بشروطها حيث ان تبقى طهران في اطار سياستها الامبريالية وهذا ما ترفضه طهران.

وأكد حرب، بأن الازمة الأوكرانية اثبتت عجز اميركا في مواجهة التحديات الكبرى، وبانها لاتمتلك القدرة على حل الأزمات.

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