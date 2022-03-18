فلسطين... مسيرة في مخيم الجلزون تطالب بجثمان الشهيد عبد الرحمن قاسم

العالم - فلسطين

وجاب المشاركون في المسيرة شوارع المخيم، وسط هتافات منددة بالتنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة وأخرى داعمة للمقاومة.

كما هتف الشبان: "حط السيف قبال السيف... واحنا رجال محمد ضيف"، و"بالطول بالعرض... جلزون يهز الأرض"، و"ردّ على البارود بارود... عمليات ودعس جنود".

واستشهد الشاب عبد الرحمن جمال محمد قاسم (23 عامًا)، في السابع من مارس الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وجاءت عملية قاسم البطولية على أرض القدس المحتلة في إطار ما تشهده الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس تحديدًا من توترات في حي الشيخ جراح وسلوان وأغلب أحياء القدس، وتضييق من سلطات الاحتلال على الفلسطيني ومنعه من حياة كريمة على أرضه وفي وطنه.

وزفت حركة حماس الشهيد قاسم، وأكدت أن عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال، وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغوّل ضد القدس والأقصى.

ودعت حماس أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى تفعيل التضامن مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ودعم تصدّيهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 719 بجراح مختلفة، في حين بلغ عدد عمليات المقاومة 835 عملية، أصابت 27 جنديًّا ومستوطنًا إسرائيليًّا، منهم 14 في القدس المحتلة.