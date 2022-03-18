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الكشف عن حقيقة تعرض مصر لظاهرة جوية خطيرة نادرة الحدوث!

الكشف عن حقيقة تعرض مصر لظاهرة جوية خطيرة نادرة الحدوث!
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مصر، حقيقة تعرض مصر لظاهرة جوية نادرة الحدوث تتمثل في عواصف ترابية عنيفة.

العالم - مصر

وأكدت منار لموقع "مصراوي"، أن مصر بعيدة تماما عن مثل هذه العواصف أو هذه الظواهر الجوية، ولن تتأثر بمثل هذه العواصف على الإطلاق، منوهة بأنها عواصف ترابية توجد في دول أوروبا.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي المعلن عنه، يوجد في الأساس بغرب إفريقيا، وبالتحديد عند دولتي الجزائر والمغرب، ومع حركة المنخفض بدأت الكتل الهوائية بالتحرك في اتجاه أوروبا، ما أدى إلى عواصف ترابية هناك.

وجاء ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأن منخفضا جويا قويا، يضرب أقصى غرب إفريقيا عند الجزائر والمغرب، ينقل كمية كبيرة من الأتربة إلى أوروبا.

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