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مساعدة الرئيس الايراني..

: الحظر الأميركي يعرقل تنفيذ المشاريع الصحية في ايران

: الحظر الأميركي يعرقل تنفيذ المشاريع الصحية في ايران
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي، ان الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد إيران عرقل تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والدوائية في البلاد.

العالم - ايران

التقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والاسرة أنسية خزعلي، برئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة (إكوسوك ecosoc ) كولين فيكسين كيلابيل، على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المرأة في مقر المنظمة بنيويورك.

واكدت خزعلي في هذا اللقاء ان الحظر الأميركي أحادي الجانب ضد إيران عرقل تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والدوائية في البلاد.

واضافت مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والاسرة: فيما يتعلق بالاتفاق النووي بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت بتعهداتها حتى الرمق الاخير، لكن الطرف المقابل هو من نكث العهد بانسحابه من هذا الاتفاق.

من جانبه قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة، كولين فيكسين كيلابيل : انه يتذكر فيما يتعلق بالاتفاق النووي ان الطرف الآخر لم يف بالتزاماته، مضيفا: اعتقد أنه يجب فصل قضية الحظر عن القضايا الأخرى التي يجري التفاوض بشأنها.

وكانت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والاسرة انسية خزعلي، قد التقت أمس الخميس رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة عبدالله شهيد/ على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المرأة في مقر المنظمة بنيويورك.

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مساعدة الرئيس الايراني.. : الحظر الأميركي يعرقل تنفيذ المشاريع الصحية في ايران

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