المنسقة الخاصة في لبنان تحث على إجراء إصلاحات ملموسة 

العالم - لبنان

وقد عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. وحثت المنسقة الخاصة، يوانا فرونِتسكا على التقيد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه، مؤكدة على هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل.

وتطرقت إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بلبنان في مايو، وأكدت الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لاسيما فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات.

وقالت: "إن الناخبين اللبنانيين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم"، وأعربت عن أملها في أن تشارك النساء بفاعلية في الانتخابات كناخبات ومرشحات، مشيرة إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام.

وشددت على أهمية وجود "رؤية اقتصادية ومالية عادلة وذات مصداقية، وإدارة مالية سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائية مستقلة، فضلا عن الحكومة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد"، مجددة التأكيد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه.