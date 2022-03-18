الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

خاندوزي: جاهزون لأي سيناريو في المفاوضات وهدفنا تحقيق نمو اقتصادي شامل

خاندوزي: جاهزون لأي سيناريو في المفاوضات وهدفنا تحقيق نمو اقتصادي شامل
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد الايراني إحسان خاندوزي ان طهران جاهزة لأي سيناريو في المفاوضات النووية والهدف هو تحقيق نمو اقتصادي شامل في البلاد.

العالم - ايران

وأشاد إحسان خندوزى وزير الاقتصاد والمالية فى مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز بسجل الحكومة الجديدة، خلال الاشهر السبعة الماضية، موضحاً: بذلنا الجهود في مجال بيع النفط بالرغم من القيود المفروضة على تجارة إيران وضبط ارتفاع وتقلبات أسعار العملات الاجنبية ومعدلات التضخم.

واضاف: أسفر الحظر، خلال الاعوام الأخيرة ، عن تقلبات في أسعار العملات الاجنبية والتضخم المرتفع إلى تراجع الأداء الاقتصادي والنمو السلبي في اقتصاد البلاد.

وتابع: ما زلت لا أعرف ماذا ستكون نتيجة المحادثات النووية بفيينا بين إيران ومجموعة 4 + 1 وبغض النظر عن نتائجها ينبغي توخي الحذر بشأن ميزانية العام المقبل حتى لا يتعثر اقتصاد البلاد.

روابط ذات صلة

: الحظر الأميركي يعرقل تنفيذ المشاريع الصحية في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تتهم واشنطن وأوكرانيا بمخالفة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود 

روسيا: مواقف موسكو وكييف تقاربت بشأن عدم انضمام أوكرانيا للناتو

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا في ميليتوبول

النرويج: سنخصص 300 مليون يورو لتعزيز جيشنا قرب روسيا

خاندوزي: جاهزون لأي سيناريو في المفاوضات وهدفنا تحقيق نمو اقتصادي شامل