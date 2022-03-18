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موسكو تنفي مزاعم اعتراف الأمم المتحدة بـ'طالبان'

موسكو تنفي مزاعم اعتراف الأمم المتحدة بـ'طالبان'
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر في الخارجية الروسية ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها جماعة "طالبان".

العالم-روسيا

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك-طاجيكستان" أن الحديث في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس الخميس لم يدر حول الاعتراف بالنظام السياسي الجديد في أفغانستان، بل فقط عن بدء التعامل مع "طالبان" بهدف تفادي اندلاع أزمة إنسانية في البلاد.

وصوت المجلس خلال اجتماع أمس على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان "يوناما" لمدة عام واحد، لأول مرة منذ عودة "طالبان" إلى الحكم في البلاد في أغسطس الماضي.

ولفت المصدر إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت لأن موقفها الرسمي يدعو إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة، لا حكومة مكونة من ممثلين عن "طالبان" حصرا.

ويأتي هذا التوضيح بعد نشر بعض وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الأمن أمس أخبارا زعمت أن المجلس قرر الاعتراف بـ"طالبان" كسلطة رسمية في أفغانستان واستئناف العلاقات مع حكومة كابل الجديدة.

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