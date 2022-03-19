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مساعدة الرئيس الايراني تلتقي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

التقت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المراة والاسرة "انسية خزعلي" رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "كلودين عون" في نيويورك.

العالم - ايران

وألتقى الطرفان أمس الجمعة على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW66.

وبحثت خزعلي وكلودين المواضيع المتعلقة بالمرأة والأسرة والتطورات القانونية في البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق الطفل.

وقالت خزعلي في موضوع تحديث بعض القوانين المتعلقة بالمراة والطفل، ان في عملية صياغة القوانين، من الضروري توفير الأرضية لقبولها في المجتمع من خلال خلق الثقافة والمحافظة عليها.

من جانبها تناولت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون ، بعض المشاكل الثقافية في تحديث القوانين المتعلقة بحقوق الطفل في بلادها.

كما أشارت المسؤولة اللبنانية إلى ان حكومة بلادها تحاول منح المراة المزيد من المناصب الإدارية والبرلمانية رغم بعض المشاكل المالية المتعلقة بالميزانية العامة.

واشارت عون الى ان المراة تشكل 4 بالمائة من النواب في البرلمان اللبناني.

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