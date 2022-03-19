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مجهولون يهاجمون ندوة سياسية للحزب الشيوعي السوداني

مجهولون يهاجمون ندوة سياسية للحزب الشيوعي السوداني
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

هاجم أشخاص مجهولون، الجمعة، ندوة للحزب الشيوعي السوداني في العاصمة الخرطوم، كانت تتناول الواقع السياسي في البلاد.

العالم - السودان

السودان (الأناضول): وقال مراسل الأناضول، إن أشخاصا يرتدون زيا مدنيا هاجموا ندوة الحزب الشيوعي في منطقة الثورة شمال غرب الخرطوم، بالحجارة والكراسي، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى إصابة عدد من المشاركين في الندوة بخدوش ورضوض.

ولم يصدر الحزب الشيوعي أو السلطات السودانية أي تعليق بشأن الحادثة حتى الساعة (20:30 ت.غ).

وشهدت البلاد سابقا أحداثا مماثلة، فقد هاجم مجهولون في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقنابل الغاز ندوة نظمتها قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا).

كما اتهم المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، في 27 أبريل/ نيسان 2019، جهات حزبية لم يسمها، بالوقوف وراء حادثة الاعتداء على اجتماع هيئة الشورى بالخرطوم، ما أدى إلى جرح 62 من قيادات وكوادر الحزب، من مجموعة هاجمت مقر الاجتماع وهشمت زجاج السيارات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

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