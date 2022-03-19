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'دنب' تقتلع رؤوس 'الشباب' الإرهابية جنوبي الصومال

'دنب' تقتلع رؤوس 'الشباب' الإرهابية جنوبي الصومال
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

قتل الجيش الصومالي، الجمعة، قياديين اثنين من حركة "الشباب" الإرهابية في عمليات عسكرية جرت في 10 قرى بجوبا السفلى جنوبي البلاد.

العالم - افريقيا

وذكرت إذاعة الجيش الرسمية أن القوات الخاصة المعروفة بـ"دنب" هي من نفذت العملية.

ولم تكشف الإذاعة، أسماء القياديين الإرهابيين، لكنها وصفتهما بـ"البارزين".

وأوضحت أن القوات الحكومية دمرت معاقل المليشيات خلال العملية وصادرت أسلحة الإرهابيين الذين قامت بتصفيتهم، كما دعمت سكان المناطق التي شهدت العملية، بالماء والغذاء.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الحكومية عمليات عسكرية في ثلاث قرى تابعة لمديرية ورمحن بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وفق إعلام رسمي، نجحت القوات خلال العملية، في تدمير مواقع للإرهابيين وإزالة ألغام زرعتها مليشيات حركة "الشباب" على الطريق الرابط بين مديريتي ورمحن و ونلوين في المحافظة نفسها .

وكثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، لكبح جماحها وتضييق الخناق عليها، لتأمين الانتخابات العامة.

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