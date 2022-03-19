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سوريا.. انتشار مكثف للجيش التركي جنوبي إدلب

سوريا.. انتشار مكثف للجيش التركي جنوبي إدلب
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفادت "تنسيقيات المسلحين" بإنتشار مكثف لعشرات العناصر من الجيش التركي والعربات المصفحة على الطريق الدولي أم 4 جنوبي إدلب تزامناً مع تسيير دوريات عسكرية في المنطقة.

العالم - سوريا

هذا وشهدت أرياف الحسكة الغربية والشمالية الغربية موجة قصف مدفعي وصاروخي أمس الجمعة، نفذها الجيش التركي والفصائل الموالية له على المنطقة، سبّبت أضراراً مادية، ونزوحاً لعدد من العوائل في اتجاه قرى أكثر أماناً.

وشملت موجة القصف قرى وبلدات تابعة لناحيتي أبو رأسين وتل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، مع خروج عدد من خطوط التغذية الكهربائية عن الخدمة، نتيجة الاستهداف.

وأكدت مصادر ميدانية للميادين نت أنّ "القصف أصاب قرى خربة شعير وقبور الغراجنة والعبوش في ريف ناحية أبو رأسين، بالإضافة إلى قرى الدردارة وتل شنان وتل جمعة في ريف تل تمر، الأمر الذي أدى إلى أضرار مادية".

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سوريا.. انتشار مكثف للجيش التركي جنوبي إدلب