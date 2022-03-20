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فرنسا.. الآلاف يتظاهرون في مدن عدة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة

فرنسا.. الآلاف يتظاهرون في مدن عدة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تظاهر الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى يوم السبت احتجاجا على "العنصرية وعنف الشرطة"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

العالم - أوروبا

وفي العاصمة باريس، سار المتظاهرون في وسط المدينة خلف لافتة تدين "جرائم الدولة"، وحمل آخرون لافتات كتب عليها شعار "حياة السود مهمة".

كما تحدث العديد من المشاركين في المسيرة لسرد قصص أفراد من عائلاتهم لقوا حتفهم على أيدي الشرطة.

وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين بلغ 2100 متظاهر، لكن منظمي المسيرة قدّروا العدد بثمانية إلى عشرة آلاف.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 احتجاجا آخر نُظم في أماكن أخرى في فرنسا، مقدرة أن إجمالي عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات ناهز 1400 متظاهر.

ونُظمت احتجاجات في بوردو وتولوز جنوب غرب البلاد وليون في جنوب شرقها.

وجاءت تظاهرات السبت عشيّة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يتم إحياؤه في 21 مارس تكريما لذكرى مقتل 69 متظاهرا سلميا في جنوب إفريقيا برصاص الشرطة عام 1960 في ظل نظام الفصل العنصري.

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فرنسا.. الآلاف يتظاهرون في مدن عدة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة

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