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الاحتلال الأمريكي يفرغ سجنا لدواعش وينقلهم لجهة مجهولة

الاحتلال الأمريكي يفرغ سجنا لدواعش وينقلهم لجهة مجهولة
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفرغ جيش الاحتلال الأمريكي بشكل تام أحد السجون الخاصة بمعتقلي تنظيم "داعش" الارهابي المصنفين تحت سمة "خطرين" شرقي سوريا وذلك مع نقل آخر دفعة من نزلائه لمكان مجهول لم يعرف حتى الآن.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية مطلعة لوكالة "سبوتنيك" بأن جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له في تنظيم "قسد" نقلوا يوم السبت آخر دفعة من معتقلي تنظيم "داعش" المصنفين تحت سمة "الخطرين".

وأشارت المصادر إلى أن "40 مسلحا خطيرا من التنظيم الإرهابي تم نقلهم في الدفعة الأخيرة من أحد السجون في ريف مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، والتي تضم أكبر القواعد الأمريكية غير الشرعية في المحافظة".

وأضافت المصادر أن "السجن المذكور يقع في مقر كتيبة الهجانة التابعة لحرس الحدود السوري سابقا، بالقرب من محطة ضخ نفط الكبيبة بريف مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، والذي كان يضم عددا كبيرا من المعتقلين والذي يصل عددهم إلى 1100 معتقل بينهم قياديين سابقين من الصف الأول في تنظيم "داعش"".

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الاحتلال الأمريكي يفرغ سجنا لدواعش وينقلهم لجهة مجهولة

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