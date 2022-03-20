رام الله.. مواجهات عنيفة بعد فشل الاحتلال باعتقال أسير محرر

العالم - فلسطين

واندلعت المواجهات بعد أن فشلت قوات الاحتلال في اعتقال الأسير المحرر عمر عبد الله الريماوي عقب اقتحام منازل أقاربه في البلدة.

وقالت شبكة قدس الاخبارية إن ضباط مخابرات الاحتلال الذين رافقوا القوات التي اقتحمت البلدة وجهوا تهديدات لعائلة عمر لإجباره على تسليم نفسه.

وأشارت إلى أن عمر أسير محرر أمضى أكثر من 4 سنوات، في اعتقالات سابقة، بينها اعتقال على يد قوات خاصة عند مدخل مدينة البيرة الشمالي قبل سنوات.

واستهدف الشبان آليات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة من البلدة بالحجارة والزجاجات الحارقة.