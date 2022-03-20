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فلسطين: تصعيد جرائم الاحتلال يستدعي حماية دولية فورية

فلسطين: تصعيد جرائم الاحتلال يستدعي حماية دولية فورية
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية إن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال الأمس بحق المواطن مراد بركات (28 عاما) في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.

وحملت الوزارة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.

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فلسطين: تصعيد جرائم الاحتلال يستدعي حماية دولية فورية

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