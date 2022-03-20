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ميشال عون يسافر الى روما للقاء بابا الفاتيكان

ميشال عون يسافر الى روما للقاء بابا الفاتيكان
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن لقاء مرتقب بين الرئيس ميشال عون وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس.

العالم - لبنان

وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن الرئيس ميشال عون غادر متوجها إلى روما بعد ظهر اليوم الأحد.

وقال البيان: "الرئيس عون غادر متوجهاً الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر الاثنين"، لافتا إلى أنه سيجتمع كذلك "بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير".

ولفت البيان إلى أن زيارة عون إلى روما ستتضمن لقاء له مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد غد الثلاثاء.

فيما أكدت أن اللقاء سيكون في قصر الكويرينالي، لفتت إلى أنه سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني يصحب خلال زيارته إيطاليا وفدا رفيعا يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الياس الخازن.

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