العالم - روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الأحد، إن طيران القوات المسلحة الروسية ضرب 89 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، بما في ذلك أربعة مواقع قيادة و65 منطقة لتخزين المعدات العسكرية، قائلا "خلال اليوم، استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وتسع قطع مدفعية وخمسة مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية، فضلا عن 65 مكانا لتخزين المعدات العسكرية".

وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات أوكرانية من دون طيار".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية، كجزء من العملية الخاصة، قضت بشكل كامل على الكتيبة القومية الأوكرانية "دونباس"، قائلا "وحدات من القوات المسلحة الروسية تكمل هزيمة كتيبة دونباس القومية".

ووفقا له، خلال النهار، تقدمت القوات الروسية 12 كيلومترا، ووصلت إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع وحدات من جمهورية دونيتسك، طوقت المنطقة السكنية "سلادكو" من ثلاث جهات.

وذكر كوناشينكوف أن "ما يصل إلى 60 مسلحا ودبابتين وثلاث عربات قتال مشاة وستة قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون لقوميين تم تدميرها".