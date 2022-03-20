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مدربون من الجزائر و الأردن يقاطعون دورة دولية في البحرين رفضا للتطبيع

مدربون من الجزائر و الأردن يقاطعون دورة دولية في البحرين رفضا للتطبيع
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

انسحب عدد من المدربين الأردنيين والجزائريين من دورة دولية للمدربين في رياضة الفول كنتاكت والكيك بوكسينغ، رفضا لمشاركة وفد رياضي إسرائيلي في الدورة المقامة في البحرين.

العالم - البحرين

وأشارت مواقع أردنية، إلى أن المدرب محمد السعود عضو الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ و إبراهيم سرقمة، مدرب فريق الجزائر للفول كونتاكت والكيك بوكسينغ انسحبا من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين بسبب مشاركة فريق من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المدرب إبراهيم انسحابه من الدورة في منشور عبر فيسبوك، وقال: "أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين، بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة"، مضيفا أنه "لا للتطبيع".

في سياق متصل، كشف رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسنيغ سامي الوحش، أن 4 مدربين محليين رفضوا المشاركة في دورة المدربين الدولية التي انعقدت في البحرين خلال الفترة 17- 19 آذار/ مارس الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وكشف الوحش أن المدربين الذين قاطعوا الدورة هم: محمود الخطيب، أحمد البوريني، محمد فرحان وأحمد البطوش. وقد رفضوا المشاركة بعد انسحاب غالبية الدول العربية من الدورة، عقب علمهم بمشاركة مدربين من دولة الاحتلال، وفقا لصحيفة الغد.

يشار إلى أن هذه الانسحابات ليست الأولى من نوعها، فقد انسحب سابقا لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف من منافسة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، بسبب مواجهة محتملة كان سيخوضها أمام مصارع إسرائيلي، ما دفع الاتحاد الدولي إلى معاقبته واستبعاده من المنافسات الدولية.

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مدربون من الجزائر و الأردن يقاطعون دورة دولية في البحرين رفضا للتطبيع

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