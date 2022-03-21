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بايدن سيتوجه إلى بولندا لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية

بايدن سيتوجه إلى بولندا لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى العاصمة البولندية وارسو، الجمعة المقبلة، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانيا ومناقشة سبل دعم كييف.

العالم-الاميركيتان

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، صدر في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأشار البيان إلى أن بايدن سيلتقي نظيره البولندي أندريه دودا لمناقشة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وسبل دعم كييف وبحث أوضاع اللاجئين الأوكرانيين وملف حقوق الإنسان المرتبط بهذه الأزمة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا للأزمة الإنسانيّة و(أزمة) حقوق الإنسان التي خلفتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا".

وأوضح البيان أن زيارة بايدن إلى وارسو ستأتي بعد اجتماعاته في بروكسل مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقادة مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوربي.

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