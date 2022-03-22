الأردن: إلقاء القبض على مطلقي النار في التجمعات الانتخابية

العالم - الأردن

وقالت المديرية إنها أصدرت تعليمات مشددة وواضحة لجميع وحداتها الميدانية تتعلق بظاهرة إطلاق العيارات النارية، مع اقتراب موعد الانتخابات، بحسب موقع "عمون".

وأوضحت المديرية أن التعليمات الأمنية تقضي بإلقاء القبض على مطلق النار وصاحب التجمع أو المقر الذي يشهد إطلاقا للعيارات النارية، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

وأشارت إلى أن التعليمات تقضي كذلك بعدم إغلاق أية بلاغات تتعلق بهذه الظاهرة ومتابعتها حتى إلقاء القبض على الأشخاص وضبط الأسلحة .

وأشادت المديرية بالمواطنين الذين تحملوا مسؤولية مجتمعية من خلال التعبير عن رفضهم لهذه السلوكيات ومساندتهم للجهود الأمنية المبذولة.

وحثت المديرية كافة المواطنين على نبذ مثل هذه السلوكيات الخاطئة، التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح وإصابات نحن في غنى عنها.

وعلى صعيد متصل أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، إحالة مخالفتين تتعلقان بتقديم رشاوى انتخابية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك قبل ساعات من انطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وتمتلك الهيئة صلاحية الضبطية القضائية في ضبط القضايا المتعلقة بالانتخابات وإحالة مرتكبيها للنيابة حال توافرت أدلة على ارتكابهم جرائم، وفق قناة المملكة الرسمية.

وقالت الهيئة في بيان إن أولى تلك المخالفات تتعلق "باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين".

وشددت الهيئة على أنها "لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين".

ودعت من لديه أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الانتخابية إلى التواصل معها، مطالبة المواطنين بالابتعاد على تداول الشائعات والمعلومات الكيدية غير المثبتة منعا للمساءلة القانونية.

ويتوجه الأردنيون اليوم الثلاثاء، إلى صناديق القتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وسط مقاطعة من الأحزاب الإسلامية.