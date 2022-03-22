90 برلمانيا أوروبيا يثيرون القلق حول مساهمة الفورمولا 1 في البحرين

العالم - البحرين

جاء ذلك خلال رسالة وجهها البرلمانيون الـ90، لإثارة انتباه محمد بن سليم إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 “يبيضان سمعة دول خليجية من خلال نشاطاتهما” وأن فشلهما في إثارة الانتهاكات التي ارتكبتها البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يخلق “معايير مزدوجة صارخة” مقارنة بموقف الاتحاد الدولي للسيارات بشأن الحرب في أوكرانيا، داعين الاتحاد الدولي للسيارات إلى “تطبيق نفس المعايير الأخلاقية” في كل مكان وتبني سياسة حقوق الإنسان.

تأتي الرسالة قبل أيام من انطلاق سباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج (الفارسي) F1 في البحرين ومع اقتراب موعد السباق التالي المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، وتسلط الضوء على مشاركة دول خليجية في الحملة العسكرية المستمرة التي تشن حربًا “كارثية” ضد اليمن. طلب البرلمانيون من بن سليم إدانة الاتحاد الدولي للسيارات للحرب الروسية في أوكرانيا، لكنهم دعوه إلى اتخاذ “موقف علني” بشأن العدوان التي استمرت 7 سنوات في اليمن أيضًا. وقد طُلب من الاتحاد الدولي للسيارات “التعاطف علناً مع هؤلاء الضحايا”، كما فعلوا مع الضحايا في أوكرانيا.

يشمل الموقعون على الخطاب أعضاء من برلمانات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والإسباني والفرنسي والأيرلندي والإيطالي والألماني، وقد أرسله النائب برندان أوهارا، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب التي تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان في دول الخليج (الفارسي).

ذكر الموقعون حالات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج (الفارسي) حيث تقيم الفورمولا 1 سباقاتها، بما في ذلك القيادي في المعارضة والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي سُجن ظلماً لمدة 11 عامًا في البحرين وهو مضرب عن الطعام لأكثر من 250 يومًا. كما رُفعت في الرسالة قضايا الأطفال المحتجزين تعسفيا والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين مثل محمد رمضان وحسين موسى.

علّق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: “تضيف هذه الدعوة البارزة إلى الضغط المتزايد على F1 و FIA ليأخذا حقوق الإنسان على محمل الجد. لا يُسمح باعتماد قاعدة لأوروبا وأخرى للشرق الأوسط بعد الآن، تم الكشف عن هذا النفاق حيث اتحد الجميع لإحداث تغيير. تُظهر هذه الرسالة وجود إجماع دولي واضح على أن الاتحاد الدولي للسيارات سيرتكب خطأ فادحاً إذا استمر في غض النظر عن الانتهاكات الفادحة لشركائه التجاريين في الخليج (الفارسي)“.

علق اللورد سكريفن، العضو الليبرالي الديمقراطي ونائب رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب التي تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج (الفارسي): “لسنوات، دعا الكثيرون F1 و FIA للقيام بالأمر الصحيح لكن مطالبنا وقعت على آذان صماء. اتخذت F1 موقفاً واضحاً تجاه حقوق الإنسان وألغت عقدها مع روسيا. لماذا إذاً لم تطبق نفس المعايير فيما يتعلق السعودية والبحرين والإمارات؟ يجب أن يضع الاتحاد الدولي للسيارات حداً لأعماله الملطخة بالدماء مع البحرين وجيرانها الخليجيين المسيئين، وأن يلغي سباقات الفورمولا واحد هناك. يجب على الاتحاد الدولي للسيارات أخيرًا اتخاذ إجراءات لإنهاء دوره في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان المؤسفة في الخليج (الفارسي) “.

علقت جييد بسيوني، رئيسة قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ريبيريف، قائلةً: “يحث السياسيون في جميع أنحاء أوروبا، الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 على عدم السماح لسباقات الأسبوع المقبل في البحرين والمملكة العربية السعودية بتبييض انتهاكاتهما المروعة لحقوق الإنسان. من خلال اختيار إقامة السباق في الخليج (الفارسي)، فإن FIA و F1 يتحملان مسؤولية التحدث علناً. وسينظر إلى عدم القيام بذلك على أنه تأييد فعال لتعذيب وإعدام المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والمتهمين الأطفال في البلدان التي اختاراها كشركاء “.

وعلق سيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، قائلاً: “لقد اتخذ الاتحاد الدولي للسيارات و F1 موقفًا أساسياً ضد الفظائع التي ترتكبها روسيا. عدم اتخاذ نفس الموقف ضد الفظائع التي ارتكبتها دول خليجية يرسل رسالة مفادها أن حياتنا أقل أهمية “.

“لقد تم تعذيبي على أيدي مسؤولين بحرينيين وسجن أفراد من عائلتي انتقاماً لعملي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حث F1 على تبني سياسة حقوق الإنسان التي لا تزال لا تطبقها. حالتي ليست إلا مثالاً واحداً من بين الآلاف من حالات القمع داخل البحرين والخليج (الفارسي) “.